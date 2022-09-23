Мелитополь, 23 сентября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В городе Мелитополе Запорожской области в 08:00 23 сентября стартовало голосование на референдуме о воссоединении с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Сотрудники избирательной комиссии приступили к обходу адресов для сбора голосов горожан. Жители, которые проживают за пределами Запорожской области, смогут проголосовать на участках в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в России и Херсонской области.

Напомним, референдум продлится с 23 по 27 сентября. До 26 сентября голосование по всей области будет адресное с 08:00 до 20:00, а в последний день все желающие смогут отдать свои голоса на 394 участках.

Граждане в ходе референдума должны ответить на вопрос: «Вы за выход Запорожской области из состава [б. УССР], образования Запорожской областью самостоятельного государства и вхождения её в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?»

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Как сообщало ИА REGNUM, также в 08:00 (совпадает с мск) голосование на референдуме о воссоединении с Россией началось в Луганской Народной Республике. По данным ЦИК, с утра 23 сентября свою работу начинают места для голосования вне помещения.