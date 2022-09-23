Москва, , 08:29 — REGNUM Участки для голосования на референдуме о воссоединении с РФ открылись для жителей Донецкой и Луганской Народных республик (ДНР и ЛНР) в ряде регионовх России. Об этом 23 сентября сообщает ТАСС.

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Отмечается, что в Еврейской автономной области в 08:00 (01:00 мск) открылось два участка, которые находятся в Биробиджане.

При этом уточняется, что на Камчатке отдать свой голос можно будет в Елизовском муниципальном районе, где открыто четыре участка в пунктах временного размещения. Кроме того, в Сахалинской области также работают четыре участка, которые находятся в Доме народного творчества в Южно-Сахалинске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что голосование на референдуме о воссоединении с Россией началось в Луганской Народной Республике (ЛНР) в 08:00 (совпадает с мск).