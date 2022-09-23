Париж, 23 сентября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Сборная Франции одержала победу над командой Австрии в матче футбольной Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

В составе сборной Франции голы забили нападающие Килиан Мбаппе на 56-й минуте и Оливье Жиру на 65-й.

На сегодняшний день сборная Франции занимает третье место в турнирной таблице группы 1 Лиги А, на счету команды пять очков. Команда Австрии идёт на четвёртом месте с четырьмя очками.

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