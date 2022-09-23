Кишинёв, , 08:28 — REGNUM Молдавия не успевает выполнить обязательства перед Газпромом по проведению аудита исторического долга в срок, потому что долгое время компании отказывались сотрудничать. Об этом 22 сентября сообщила в выступлении перед парламентом премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Наталья Гаврилица Privesc.Eu Moldova

Вопрос об аудите задала депутат от Блока коммунистов и социалистов Адела Рэйляну. Она отметила, что из-за срыва срока Газпром может прекратить поставки газа. Глава правительства ответила, что вины властей в этом нет, так как все отказывались заключать договор из-за антироссийских санкций.

«Я не могу сказать, каким будет решение «Газпрома». Мы видели, как многим европейским странам в одностороннем порядке отключили газ, надеемся, с нами этого не произойдёт, что «Газпром» будет выполнять свои обязательства», — сказала Гаврилица.

Напомним, в октябре 2021 года при продлении соглашения на поставку газа в Молдавию Газпром потребовал представить график выплаты исторического долга, превысивший с учётом пени $700 млн. Молдавская сторона настояла на аудите задолженности и обязалась провести его до 1 мая 2022 года. После срыва этого срока Газпром продолжил поставки, назначив новый срок — 1 октября 2022 года. В Молдавии уже сообщили, что проведут аудит не раньше весны 2023 года.

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