Анадырь, 23 сентября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. На Чукотке в два раза увеличили единовременную выплату участникам специальной военной операции. Теперь размер выплаты составляет 300 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве округа.

Александр Полегенько ИА REGNUM Призыв

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«Поддержим каждого защитника, который будет призван из Чукотского округа», — заверил губернатор Роман Копин.

Выплата предусмотрена для военнослужащих, бойцов Росгвардии, сотрудников МВД, граждан, пребывающих в запасе, добровольцев и волонтёров, которые участвуют в военных действиях.

Все, кто подлежит частичной мобилизации будут обеспечены продуктовыми наборами, средствами личной гигиены и пополнением счетов мобильных телефонов. Соответствующее распоряжение подписал Роман Копин 22 сентября.

Дополнительно правительством округа прорабатываются региональные меры поддержки семей мобилизованных граждан.

Отмечается, что военнослужащим, в том числе, проходящим службу в войсках нацгвардии РФ и имеющим специальное звание полиции, сотрудникам органов внутренних дел, лицам, принимавшим участие в боевых действиях на добровольной основе, волонтерам, получившим ранение (контузию, травму, увечье), полагаются единовременные региональные выплаты от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко 22 сентября встретился с добровольцами отряда «Тигр», которые одними из первых приняли участие в специальной военной операции по освобождению Донбасса, и вручил героям федеральные и региональные награды.