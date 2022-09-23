Иркутск, , 08:27 — REGNUM В Иркутской области правоохранители выразили обеспокоенность участившимися случаями ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП в Приангарье МВД

Всего с 1 сентября в области зарегистрировано 35 автоаварий с участием детей, в которых пострадали 39 несовершеннолетних.

«Водителям полицейские напоминают о том, что во время движения следует быть предельно осторожными вблизи пешеходных переходов и на участках дорог рядом с образовательными учреждениями», — отметили в ведомстве.

В районах Приангарья правоохранители проводят «неделю безопасности», в рамках которой знакомят школьников с правилами дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 12 по 18 сентября в регионе произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 18 взрослых и 7 детей.

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