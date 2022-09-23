Москва, 10 февраля, 2012, 18:07 — ИА Регнум. Сегодня, 10 февраля, в Санкт-Петербурге на пресс-конференции экс-глава ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Михаил Суходольский , отправленный сегодня президентом РФ в отставку, появился в штатском. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на вопрос - останется ли он в органах внутренних дел ответил - "Я еще не решил".

Пока в ближайших планах экс-главы - "первым же самолетом отправиться в Москву". "Заявление об отпуске я уже написал", - сказал экс-начальник петербургского Главка.

Суходольский считает, что за 7 месяцев работы в Санкт-Петербурге ему удалось главное: "У личного состава, на мой взгляд, появилось уважение к самим себе. Плох полицейский, который не уважает самого себя. По крайней мере, у ребят начали гореть глаза и они стали гордиться своей работой".

Михаил Суходольский напомнил, что 2013 год он объявил годом профессионального мастерства в Главке, а также напомнил и о вчерашних учениях "Крепость". Именно, в рамках этих учений поступила информация о пропавшей девочке, и личный состав был оперативно переориентирован, и девочка была быстро найдена. В поисках девочки было задействовано 750 полицейских.

Экс-глава ГУ МВД поблагодарил весь личный состав, с кем он работал все эти 7 месяцев. А на вопрос о внутриклановой борьбе в руководстве МВД РФ экс-начальник Главка завил: "Кому руководить решает руководство страны". "А в играх, кто кого подсиживает я не участвовал, и не буду участвовать. Я офицер Советской Армии и мне стыдно, что вчера, когда мы проводили учения "Крепость" пошли звонки в Москву, что Суходольский совсем сдурел, сидит в кабинете, обвешанный гранатами. В Москве этим слухам начинают верить".

На вопрос о том, что Суходольский делал в своем кабинете последние 1,5 часа, прежде чем, приехать к журналистам (в это время поступила информация, что у здания ГУ МВД сосредоточились машины ОМОНа - прим. ИА REGNUM), Суходольский сказал, что он собирал вещи.

Также Суходольский напомнил, что, когда его полгода назад назначили на пост, с ним из Москвы приехали 12 человек: "Мы внесли живую жизнь в коллектив, мы выполнили все свои обещания". Но, как подчеркнул Суходольский, у меня точка зрения была несколько иной, в том числе и по поводу реформы полиции.

Суходольский также высказал свое пожелание, "чтобы город Питер был спокойным регионом, и здесь была сильная полиция, которая бы пользовалась уважением у граждан".

На вопрос о том, будет ли Суходольский обжаловать решение Верховного Главнокомандующего (на момент подписания указа экс-глава ГУ МВД был официально на больничном - прим. ИА REGNUM), Михаил Суходольский ответил, что обжаловать ничего не будет.

Напомним, что Михаил Суходольский сегодня отстранен от должности начальника Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Указом президента РФ Дмитрия Медведева. Сегодня, чуть раньше, появилась информация пресс-службы ГУ МВД, что Михаил Суходольский ушел на больничный и поэтому не смог присутствовать на коллегии МВД РФ в Москве.

Напомним также, что 7 февраля в Санкт-Петербург прибыли около 60 высокопоставленных сотрудников центрального аппарата МВД для осуществления проверки в связи с "непринятием адекватных мер со стороны руководства ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти по факту совершения 22 января 2012 года тяжкого преступления сотрудником УМВД России по Невскому району", в результате чего погиб 15-летний подросток.