Донецк, 23 сентября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике начался референдум о воссоединении с Россией, сообщил 23 сентября председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

«Сегодня в 08.00 по московскому времени начался процесс проведения референдума о вступлении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики на правах субъекта», — сказал он РИА Новости.

По его словам, голосование проходит по установленной ранее форме на всей территории ДНР, контролируемой властями республики.

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