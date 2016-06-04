Челябинск, 23 сентября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В 19 муниципалитетах Челябинской области уже начался отопительный сезон. Об этом сообщили журналистам в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Как пишет Накануне. Ru, к теплу подключаются объекты социальной сферы. Всего в регионе насчитывается 43 муниципалитета. В целом готовность к зиме составляет более 99%.

Добавим, нынешняя неделя оказалась для Челябинской области аномально тёплой. Но в конце неё резко похолодает.