Екатеринбург, 23 сентября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась почти в 2 раза. В регионе действуют 13 природных пожаров на площади 68,1 гектар. Об этом 23 сентября журналистам сообщили в ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Днём ранее, 22 сентября, в регионе фиксировали 29 природных пожаров. Площадь возгорания составляла 128 гектаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торфяной пожар в деревне Седельниково стал причиной смога в Екатеринбурге. Местные жители жаловались на запах гари. При этом Роспотребнадзор не обнаружил в воздухе загрязняющих веществ.