Белу-Оризонти, Бразилия, , 08:22 — REGNUM Вертолет, на борту которого находилось несколько человек, упал на юго-востоке Бразилии, врезавшись в линию электропередач, сообщает New York Post.

Вертолет Bob Adams

Инцидент произошел в штате Минас-Жерайс, когда пилот потерял управление и винтокрылая машина врезалась в протянутые над землей силовые кабели.

Все из находившихся на борту вертолета, в том числе двое местных политиков, выжили. Они получили незначительные ранения.

Из-за инцидента в близлежащих населенных пунктах было отключено электричество.