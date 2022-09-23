Белу-Оризонти, Бразилия, 23 сентября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Вертолет, на борту которого находилось несколько человек, упал на юго-востоке Бразилии, врезавшись в линию электропередач, сообщает New York Post.

Bob Adams Вертолет

Инцидент произошел в штате Минас-Жерайс, когда пилот потерял управление и винтокрылая машина врезалась в протянутые над землей силовые кабели.

Все из находившихся на борту вертолета, в том числе двое местных политиков, выжили. Они получили незначительные ранения.

Из-за инцидента в близлежащих населенных пунктах было отключено электричество.