В Бразилии упал вертолет с политиками. Выжили все
Белу-Оризонти, Бразилия, 23 сентября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Вертолет, на борту которого находилось несколько человек, упал на юго-востоке Бразилии, врезавшись в линию электропередач, сообщает New York Post.
Bob Adams
Вертолет
Инцидент произошел в штате Минас-Жерайс, когда пилот потерял управление и винтокрылая машина врезалась в протянутые над землей силовые кабели.
Все из находившихся на борту вертолета, в том числе двое местных политиков, выжили. Они получили незначительные ранения.
Из-за инцидента в близлежащих населенных пунктах было отключено электричество.