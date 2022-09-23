Чебоксары, 23 сентября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках делах о банкротстве ООО «Строительная компания «Стройсфера» (СК «Стройсфера») продолжают поступать многомиллионные требования потенциальных кредитов. От управляющего банкротного «Чувашкредитпромбанка» поступило требование на сумму более 59 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Конкурсный управляющий «Стройсферы» уведомил о поступлении требования от конкурсного управляющего «Чувашкредитпромбанка». Речь идёт о двух кредитных договорах.

«Заявитель просит: включить требования АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО в реестр требований кредиторов ООО «СК «Стройсфера» в общем размере59 170 577,84 рубля, из них34 880 000 рублей — основной долг, 13 104 713,42 рубля — проценты, 10 724 942,66 рублей — неустойка, 60 000 рублей — госпошлина, как обеспеченные залогом имущества должника», — говорится в сообщении.

Напомним, АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» признано банкротом в феврале 2020 года, в настоящее время идёт конкурсное производство. Конкурсным управляющим является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

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Отметим, что ранее в рамках дела о банкротстве «Стройсфера» администрация Канаша заявила о задолженности более 167,4 млн рублей при строительстве очистных сооружений, УФНС по Чувашии хочет взыскать 43 019 322,11 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «СК «Стройсфера» признано банкротом решением Арбитражного суда Чувашии 5 августа 2022 года. Общество зарегистрировано в январе 2009 года в Чебоксарах с уставным капиталом в 25 тыс. рублей.