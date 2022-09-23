Загреб, , 08:21 — REGNUM Сборная Хорватии одержала победу над командой Дании в матче футбольной Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Хорватия

В составе сборной Хорватии голы забили защитник Борна Соса на 49-й минуте и полузащитник Ловро Майер на 79-й. У датчан отличился хавбек Кристиан Эриксен на 77-й минуте.

На сегодняшний день сборная Хорватии занимает первое место в турнирной таблице группы 1 Лиги А, на счету команды 10 очков. Команда Дании идёт на втором месте с девятью очками.