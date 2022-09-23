Уфа, 23 сентября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Закон об упразднении Конституционного суда Башкирии приняли депутаты государственного собрания региона. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба республиканского парламента.

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«Федеральным законодательством предусмотрено упразднение в срок до 1 января 2023 года конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. Конституционный суд Башкирии продолжит работу до конца текущего года. Принятый нами закон устанавливает, что рассмотрение дел, принятых к производству, должно быть завершено и решения по ним должны быть приняты в срок до 30 декабря 2022 года», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания республики Константина Толкачева.

Сообщается, что осуществление мероприятий по упразднению Конституционного суда региона возлагается на региональное правительство.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать Конституционный совет, который возьмет на себя мониторинг и анализ законодательства на предмет его соответствия букве Конституции региона.