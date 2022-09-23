Москва, , 08:20 — REGNUM В рамках панельной дискуссии «Карьера в лесном комплексе глазами молодежи» обсуждались вопросы мотивации, возможности и перспективы построения карьеры в лесохозяйственной отрасли и в экосфере в целом. Проект «Экософия» президентской платформы " Россия — страна возможностей " стал одним из ключевых участников мероприятия.

Экология ИА REGNUM

В панельной дискуссии «Карьера в лесном комплексе глазами молодежи» приняли участие представители региональных органов власти, предприятий лесопромышленного комплекса, общественных организаций и профильных вузов. В формате свободного диалога с аудиторией спикеры рассказали о том, как выбрали работу в отрасли, какие качества помогли им реализоваться в профессии и дали практические советы школьникам, студентам и выпускникам вузов, участвовавшим в дискуссии. Модератором сессии выступила заместитель руководителя ОНФ, начальник управления молодёжных проектов ОНФ Мария Нестерова. Она предложила участникам задавать максимально важные вопросы, о том, как найти себя в профессии, на каком этапе начать получать практические навыки, чтобы понимать, каким будет следующий шаг в этом направлении.

Открыл дискуссию начальник Департамента лесного хозяйства Томской области Артём Конев, отметив, что в лесной отрасли, помимо профильного образования, необходимо знать законодательство, поскольку «Лесной кодекс РФ» один из самых изменяемых документов за последние десятилетия, а также владеть практическими навыками.

«Для начинающих лесоводов и желающих связать свою судьбу с лесной отраслью, мои рекомендации — начинать с самого низа: это лесничество, лесхоз, общаться и работать с людьми которые ходят по земле и делают все своими руками. Это работа практически круглосуточная 24 на 7. Важно, чтобы вы это понимали и не тешили себя надеждами, что будете сидеть за компьютером в теплом офисе», — пояснил он.

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович на вопрос студентов о выборе перспективного направления ответил: «Министерство, которое я возглавляю — многопрофильное, все направления интересны, но лесное хозяйство особенное, если говорить о Пермском крае, то из 16 млн га — 12 млн га – это территория, покрытая лесом. Очень интересная работа и, если вы выбрали это направление, хочу отметить, что оно достаточно перспективно, поэтому нужно продолжать активно получать профильные знания».

Студенты, воспользовавшиеся возможностью представить экспертам свои проекты в сфере лесохозяйственной деятельности, получили мощную поддержку в виде экспертной оценки своей работы, конкретных советов по корректировке выбранных направлений и даже приглашения к совместным исследованиям с последующей возможностью реализовать свои проекты с наставниками.

Тему наставничества в своем выступлении затронула старший координатор по работе с партнёрами проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Евгения Подарина: «Безусловно, важно получать серьезное образование в вузах, но кроме этого студентам необходима четкая связка с профильными отраслевыми предприятиями, где под руководством и наставничеством опытных экспертов они смогут прокачивать свои навыки на практике — развить все самые сильные стороны».

Она рассказала студентам о проектах и конкурсах, которые объединяет президентская платформа «Россия — страна возможностей», отметив, что наставничество играет важную роль во всех проектах, связанных с формированием кадрового резерва практически для любых отраслей экономики.

В рамках основной темы дискуссии особое внимание было уделено вопросам экологии и подготовки кадров в этой сфере.

«В линейке проектов платформы «Россия — страна возможностей» представлены управленческие, молодежные, студенческие, детские конкурсы и проекты для всех возрастов, куда входит и новый — «Экософия», направленный на формирование экологической культуры и вовлечение в экологичный образ жизни. Отмечу, что практически в каждом проекте часть номинаций связана с экологией – начиная от волонтёрских инициатив и заканчивая идеями по развитию бизнеса, — отметила Евгения Подарина , — Я уверена, что наши совместные с партнерами усилия приведут к тому, что профессии экосферы в целом и лесной отрасли в частности станут престижными и высокооплачиваемыми. Мы приглашаем профильный бизнес для того, чтобы он, становясь партнером проекта «Экософия», помогал ребятам находить рабочие места».

Представители вузов единогласно выразили готовность поддерживать студентов, выбравших путь карьерного развития в лесной отрасли, предоставляя возможность дополнительного образования, практики и трудоустройства.

Ректор Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов рассказал о том, какие возможности для построения карьеры университет предоставляет студентам: «Работа университета с крупнейшими индустриальными партнерами — самая главная наша задача, направленная на то, чтобы обеспечить ребятам понимание, чем можно заинтересоваться с точки зрения будущего трудоустройства. Мы только что подписали соглашение с руководителем «Рослесхоза» Иваном Васильевичем Советниковым о взаимодействии нашего вуза и федерального агентства, условившись, что будем вместе прорабатывать предложения, которые могут быть реализованы на региональном, а может и на федеральном уровне, связанные с поддержкой молодых специалистов, которые приходят в лесную отрасль».

Он также обратил внимание студентов на важность получения навыков работы в отрасли, которые дает практика на предприятиях.

Дал напутствие молодым слушателям дискуссии и ректор Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г. Ф. Морозова Михаил Драпалюк: «Чтобы стать министром или просто руководителем любого звена, необходимо получать как можно больше знаний, компетенций в направлениях, по которым вы учитесь. Стать настояшими профессионалами, и тогда вы заслужите уважение в коллективах, которые сами выдвинут вас вверх. Если вы будете иметь достаточно знаний, опыта, стараться жить не для себя, а для людей, все у вас получится».

Ректор Уральского государственного лесотехнического университета Евгений Платонов, также поддержал тезис о важности образования и практических занятий в профильной сфере: «Огромное счастье, когда ты окончил вуз или другое учебное заведение и потом работаешь по выбранной специальности достаточно долго, настолько долго и успешно, что по сути, становишься профессионалом. Именно сегодня у вас есть время и все возможности, чтобы получить тот багаж знаний и навыков, который будет работать на вас».

Подытожил общение, присоединившийся к дискуссии заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия, Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия Андрей Карпилович. Он поделился со студентами наблюдением о том, что одну из главных ролей для становления в жизни играет коммуникация на хорошем профессиональном и человеческом уровне. А при ответах на вопросы из зала, рассказал о мерах поддержки выпускников вузов не только лесной отрасли, но и смежных направлений.

В рамках форума также проходит серия круглых столов, посвященных вопросам поддержки и развития лесопромышленного комплекса, обнаружения и ликвидации лесных пожаров, реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», цифровизации лесной отрасли, вклада лесов в климатическую повестку и добровольной лесной сертификации.