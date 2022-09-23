Луганск, 23 сентября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Голосование на референдуме о воссоединении с Россией началось в Луганской Народной Республике (ЛНР) в 08:00 (совпадает с мск). Об этом 23 сентября сообщили в ЦИК ЛНР.

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«С 8 утра свою работу начинают места для голосования вне помещения», — приводит слова члена ЦИК республики РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал соотечественников из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей сделать свободно свой выбор и ничего не бояться.