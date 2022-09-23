Москва, , 08:20 — REGNUM К компании Damen Shipyards Group из Нидерландов, которая является оборонным, судостроительным и инжиниринговым конгломератом, поступил крупный финансовый иск от ФГУП «Росморпорт». Исковое заявление арбитраж Москвы пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск поступил в суд 21 сентября 2022 года. Сумма требований составила 323 085 402 рубля. Прочие детали искового заявления пока не раскрывались.

Компания-ответчик имеет в своём составе верфь, на которой в числе прочего строят траулеры и буксиры.

По открытым данным, три года назад иностранная компания стали исполнителем контракта для нужд ФГУП на три буксира ледового класса для поставки их в следующие порты: Ванино, Большой порт Санкт-Петербург и морской порт Владивосток.