Пусан, Южная Корея, 23 сентября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Американский авианосец 23 сентября прибыл в Южную Корею впервые за последние четыре года, чтобы присоединиться к южнокорейскому флоту в военной демонстрации силы в адрес Северной Кореи, сообщили официальные лица, как передает агентство Reuters.

(сс) Official U.S. Navy Page Авианосец «Рональд Рейган»

Авианосец «Рональд Рейган» и корабли сопровождающей его ударной группы причалили к военно-морской базе в южном портовом городе Пусан.

Его прибытие знаменует собой самое значительное развертывание сил в рамках новой инициативы по увеличению «стратегических активов» США, обладающих ядерным потенциалом, которые будут действовать в этом регионе для сдерживания Северной Кореи.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль настаивает на увеличении числа совместных учений и других демонстраций военной мощи в качестве предупреждения Северной Корее, которая в начале 2022 года провела рекордное количество ракетных испытаний.

Северная Корея осудила предыдущие развертывания американских войск и их совместные учения с южнокорейскими как репетицию войны и доказательство враждебной политики Вашингтона и Сеула.

Это прибытие авианосца США — первое с 2018 года. В том году союзники сократили число совместных военных мероприятий на фоне дипломатических усилий по налаживанию контактов с Северной Кореей, но с тех пор переговоры зашли в тупик, а КНДР ранее приняла закон, допускающий в случае необходимости нанесение превентивного ядерного удара для самозащиты.