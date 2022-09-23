Брюссель, , 08:17 — REGNUM Европейская комиссия предложит план, который предусматривает цифровизацию энергетической системы ЕС на €565 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа.

Альтернативная энергетика (сс) Jürgen (Guerito)

«План действий «Цифровизация энергетической системы», который будет обнародован Еврокомиссией на следующей неделе, потребует инвестиций в инфраструктуру на сумму €565 млрд к концу десятилетия для реализации экологических планов и прекращения зависимости от российского ископаемого топлива», — пишет агентство.

Согласно плану, к 2027 году в странах Евросоюза необходимо установить солнечные батареи на крышах всех коммерческих и общественных зданий. Инициатива предполагает также создание до 30 млн автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

Читайте также: Энергетическая война России сокрушительна для Европы — Foreign Policy