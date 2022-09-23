Брюссель, 23 сентября 2022, 08:17 — REGNUM Европейская комиссия предложит план, который предусматривает цифровизацию энергетической системы ЕС на €565 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа.
Согласно плану, к 2027 году в странах Евросоюза необходимо установить солнечные батареи на крышах всех коммерческих и общественных зданий. Инициатива предполагает также создание до 30 млн автомобилей с нулевым уровнем выбросов.
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