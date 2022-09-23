Донецк, , 08:14 — REGNUM После удара, нанесённого российскими войсками, бронетранспортёр ВСУ перелетел через забор Николаевского бронетанкового завода и упал на пешеходную дорожку за территорией предприятия. Это видно на фотографии, переданной жителями Николаевской области через жителя Донецка Сергея Лебедева.

БТР Цитата из к/ф «Донбасс. Окраина», реж. Ренат Давлетьяров. 2019. Россия

По его словам, 19 сентября российской армией были нанесены удары по стратегическим объектам в городе Николаеве.

«Это завод, в котором ремонтировалась тяжёлая военная техника. От ударов один из БТРов был перекинут через забор и лежит сейчас на пешеходной дорожке», — цитирует РИА Новости слова Лебедева.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября российские войска уничтожили более 70 националистов в Николаевской области. В ведомстве уточнили, что ВКС нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны у населённых пунктов Новогригоровка и Новая Одесса в Николаевской области. В результате уничтожено свыше 70 националистов, более 15 единиц специальной военной техники и автомобилей.