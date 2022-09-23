Абакан, , 08:13 — REGNUM Горячая линия по вопросам частичной мобилизации по номеру 122 открылась в Хакасии, как и по всей стране. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 сентября в Государственном комитете цифрового развития и связи республики.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Утончается, что справочная служба готова к приёму звонков и будет работать круглосуточно.

Одна из целей открытия — борьба c фейковой информацией. Специалисты будут предоставлять актуальную информацию.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, необходимо ориентироваться на официальные источники, а не на слухи и фейки.

Кроме того, ответы на интересующие вопросы можно получить на официальном ресурсе правительства РФ «Объясняем. рф».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Хакасии Валентин Коновалов 22 сентября провёл расширенное совещание по вопросам исполнения указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.

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Власти Хакасии обещают обеспечить всех мобилизованных от республики граждан «наборами с предметами первой необходимости».

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