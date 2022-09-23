Владивосток, 23 сентября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Приморье 150 чиновников получили повестки в военкомат — мобилизация касается сотрудников самых разных отраслей, сообщили в пресс-службе правительства края.

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«Мы понимаем, что предприятия теряют сотрудников. Из сельскохозяйственной отрасли уходят механизаторы. Людей, задействованных в борьбе с ЧС, снимают прямо с объектов. Но безопасность государства стоит на первом месте. Придется заменять, переучивать. Закрывать вакансии, возможно, придется той молодежью, которая ещё не попала под призыв. Вопросы по замене людей на рабочих местах ещё предстоит решить», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Кожемяко 22 сентября встретился с добровольцами отряда «Тигр», которые одними из первых приняли участие в специальной военной операции по освобождению Донбасса, и вручил героям федеральные и региональные награды.