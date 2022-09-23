Владивосток, 23 сентября 2022, 08:12 — REGNUM Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) Китая в ходе совместного патрулирования в акватории Тихого океана за 12 дней прошли более трёх тысяч морских миль. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Во время патрулирования военные моряки России и Китая отрабатывают маневрирование в составе различных строёв, организацию связи между кораблями группировки, а также решают другие задачи совместного похода.
ВМФ России в совместном походе представляет отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), в состав которого входят фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Герой России Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий». Водой и топливом корабли российского отряда обеспечивает средний морской танкер «Печенга». ВМС НОАК представляют эсминец «Нянь Чан», сторожевой корабль «Ян Чен» и судно комплексного снабжения «Дун Пинху».
Как сообщало ИА REGNUM, военные корабли России и Китая вскоре после завершения стратегических учений «Восток-2022» приступили ко второму совместному военно-морскому патрулированию в Тихом океане.
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