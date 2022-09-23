Владивосток, 23 сентября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) Китая в ходе совместного патрулирования в акватории Тихого океана за 12 дней прошли более трёх тысяч морских миль. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации Флаги России и Китая

Во время патрулирования военные моряки России и Китая отрабатывают маневрирование в составе различных строёв, организацию связи между кораблями группировки, а также решают другие задачи совместного похода.

пресс-служба Минобороны РФ «Проведено несколько совместных и частных тренировок, в ходе которых решались противолодочные задачи, совершенствовались вопросы ведения поиска и спасения на море, организации противовоздушной обороны отрядов, выполнялись полёты противолодочных и поисково-спасательных вертолётов корабельного базирования».

ВМФ России в совместном походе представляет отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), в состав которого входят фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Герой России Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий». Водой и топливом корабли российского отряда обеспечивает средний морской танкер «Печенга». ВМС НОАК представляют эсминец «Нянь Чан», сторожевой корабль «Ян Чен» и судно комплексного снабжения «Дун Пинху».

пресс-служба Минобороны РФ «Задачами патрулирования является укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории, а также охрана объектов морской экономической деятельности России и Китая».

Как сообщало ИА REGNUM, военные корабли России и Китая вскоре после завершения стратегических учений «Восток-2022» приступили ко второму совместному военно-морскому патрулированию в Тихом океане.