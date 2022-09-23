Москва, , 08:12 — REGNUM Совместное патрулирование в акватории Тихого океана продолжают осуществлять корабли Военно-Морского Флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. Видеозапись этого 23 сентября обнародовало Минобороны РФ.

Россия и Китай openDemocracy

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как группа российских и китайских боевых кораблей в ходе патрулирования, поддерживая связь, маневрирует в Тихом океане.

Также отмечается, что при этом экипажи кораблей отрабатывают передвижение в составе различных строёв и организацию связи в группировке.

«Проведено несколько тренировок, в ходе которых решались противолодочные задачи, совершенствовались вопросы ведения поиска и спасения на море, организации противовоздушной обороны отрядов, выполнялись полёты противолодочных и поисково-спасательных вертолётов корабельного базирования», — говорится в сообщении.

При этом указывается, что российские корабли в ходе морского перехода провели несколько дозаправок водой и топливом от среднего морского танкера «Печенга» и добавляется, что, невзирая на сложные погодные условия, за 12 дней отряды ВМФ РФ и ВМС КНР прошли более 3 тысяч морских миль.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября глава МИД КНР Ван И заявил, что важной роли, которую Россия играет в Организации Объединённых наций, её не может лишить никто.