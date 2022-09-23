Екатеринбург, , 08:18 — REGNUM В Екатеринбурге не выявили превышения вредных веществ в воздухе после жалоб местных жителей на запах гари. Об этом 23 сентября журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Роспотребнадзор Dgeise

Специалисты отобрали пробы в шести точках города. Превышения загрязняющих веществ, в частности, взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5, оксида углерода, оксида азота, сажи, выявлено не было. Управление Роспотребнадзора продолжает следить за качеством воздуха в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября смог окутал столицу Урала. Причиной стал торфяной пожар в деревне Большое Седельниково. Возгорание локализовали, однако ожидается, что смог продержится в регионе до 26 сентября.

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