Джакарта, , 08:09 — REGNUM Министры иностранных дел России и Индонезии провели встречу на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает российское посольство в Индонезии.

Сергей Лавров Mid.ru

«22 сентября 2022 года на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди. Обсужден ход реализации договоренности, достигнутой в ходе встречи президента России Владимира Путина и президента Индонезии Джоко Видодо 30 июня 2022 года», — говорится в заявлении посольства России.

Стороны обсудили развитие российско-индонезийских отношений, региональные и международные вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди пригласила страны — члены Движения неприсоединения озвучить новую парадигму международного сотрудничества в попытке противостоять различным глобальным вызовам.

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