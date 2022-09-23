Москва, , 08:08 — REGNUM Рубль 22 сентября показал высокую волатильность на основной сессии. Есть два фактора резкого укрепления рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Во-первых, продажа валютной выручки экспортерами. Пик налоговых платежей приходится на 26 сентября.

Во-вторых, повысился риск прекращения биржевых торгов долларом. Об этом заявил глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Шевцов. Тема серьезная и стоит внимания, поскольку Мосбиржа с 3 октября прекращает торги британским фунтом.

Брокеры начинают запрещать короткие позиции по евро. Беспокойство инвесторов нарастает из-за геополитической напряженности и рисков попадания под санкции Национального клирингового центра.

Вероятно, Швецов подталкивает к избавлению от токсичных валют и переходу на валюты дружественных стран, чтобы снизить валютные риски банков. По словам Швецова, пара доллар/рубль будет поддерживаться на рынке пока экономика нуждается в долларах.

По итогам дня рубль заметно укрепился против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 3,05%, до 58,84 руб., евро/рубль — на 4,21%, до 57,61 руб., фунт/рубль — на 5,74%, до руб., юань/рубль — на 3,19%, до 8,30 руб.

Сегодня, 23 сентября, на азиатской сессии баррель Brent стоит $89,89. Торги по рублю открылись снижением. Курс доллара восстановился до 59,60 руб., курс евро — до 58,40 руб.

Несмотря на вчерашнее укрепление рубля пара доллар/рубль остается торговаться в диапазоне 59,00–62,50 руб. Рубль игнорирует внешний фон, поэтому по итогам дня ожидаю закрытие курса доллара около 60 руб.

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