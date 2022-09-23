Грозный, , 08:08 — REGNUM В Чечне благодаря добровольцам из региона, отправившимся для участия в специальной военной операции на территории бывш. УССР, план на частичную мобилизацию выполнен на 254%. Помимо этого, имеется еще значительный резерв добровольцев, так что населению республики, и в первую очередь матерям резервистов, волноваться не о чем. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

«В республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества. Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, в Чечне с самого начала СВО были сформированы несколько воинских подразделений для участия в уничтожении неонацизма на территории б. УССР. К добровольцам из республики присоединились тысячи мужчин со всей России. Прибывая в Чечню, они проходят обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе, после чего их отправляют в Донбасс.