Василий Ливанов
Василий Ливанов
Православное информационное агенство Русская линия
class="ts-quote">«Я мальчишка времен войны, когда война окончилась, мне было 10 лет, я все прекрасно помню, и под бомбежкой фашистской побывал на Волге. Я все это помню, я об этом написал в своей книге «Путь из детства»… Какой может быть комментарий у русского человека, кроме полной солидарности с нашим президентом? Вот и весь комментарий», — рассказал журналистам советский и российский киноактер, режиссер, сценарист, писатель Василий Ливанов.