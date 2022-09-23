Москва, 23 сентября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. ***

Kremlin.ru Василий Ливанов

«Я мальчишка времен войны, когда война окончилась, мне было 10 лет, я все прекрасно помню, и под бомбежкой фашистской побывал на Волге. Я все это помню, я об этом написал в своей книге «Путь из детства»… Какой может быть комментарий у русского человека, кроме полной солидарности с нашим президентом? Вот и весь комментарий», — рассказал журналистам советский и российский киноактер, режиссер, сценарист, писатель Василий Ливанов.

«Пожелание победы нашим ребятам, которые воюют на [территории бывш. УССР] — это прежде всего. Поражает, что [жители территорий бывш. УССР] никак не могут осознать, что с ними случилось. Что мы же не кровопролития хотим, а мы хотим мира, но мы хотим уничтожить фашизм, вот что главное. Чтобы [бывш. УССР] не лезла во все эти страшные, европейские, идиотские, дурацкие военные объединения, вот что мы хотим. Мне как мальчишке времен войны и в голову, как и всем людям моего поколения, не могло прийти, что русские и [жители территорий бывш. УССР] когда-нибудь будут между собой воевать, чтобы еврей возглавлял фашистское государство. Это чудовищно. Если бы мы об этом услышали 50 лет назад, мы просто решили бы, что это говорит какой-то сумасшедший. А это стало реальностью, вот в чем ужас», — подчеркнул киноактер.

«[Бывш. УССР] создана искусственно Владимир Лениным, который распоряжался территорией России, как в своем доме — подушкой на кровати, переиначивал туда-сюда… Мы опоздали устроить этот референдум, надо было одновременно с Крымом, наверное, устраивать. Почему объявили специальную операцию? Чтобы предупредить Запад, что мы не собираемся устраивать из этого большую войну, а эту большую войну они развернули. НАТО развернуло большую войну во главе с американцами, которые сидят за океаном и думают, что им это никак не аукнется. Они сидят на вулкане, американцы. И все делают вид, что этого нет. Хилари Клинтон, между прочим, и ее политическое объединение, которое выдвигало ее в президенты, они, как я прочел… наметили себе территорию на землях Европы. Какую? [бывш. УССР]! И уничтожение [жителей территорий бывш. УССР] — очень кстати. Потому что чем больше [жителей территорий бывш. УССР], тем больше вероятность американцев защитить земли [бывш. УССР]. Клинтон сказала, что это устроит в определенные штаты Европы иммигрирующих туда американцев. И неизвестно вообще, выполняет ли Зеленский ее задание по уничтожению населения [территорий бывш. УССР]!» — продолжил Василий Ливанов, — Специальная операция была объявлена специальной операцией, чтобы дать Западу понять, что это наше, внутреннее дело. Мы боремся с фашизмом. Но они воспользовались этим, чтобы разжечь войну против России. Они уже давно поделили Россию со времен Гитлера. У Гитлера карта была, как он поделит Россию, какие будут области, какие территории, и чем они будут заниматься. Они теперь тоже самое делают».