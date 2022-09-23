Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Известный моддер (разработчик модификаций) к Bloodborne Лэнс Макдональд опроверг заявления о якобы высокой сложности портирования игры с PlayStation на ПК. Об этом 23 сентября сообщает портал Screen Rant.

Bloodborne Скриншот с YouTube

Разработчик, в частности, написал на своей странице в соцсети, что технические барьеры, которые бы помешали портировать версию Bloodborne для PS5 на ПК с 60 PFS (кадрами в секунду) «практически отсутствуют». Макдональд также заявил, что в действительности для того, чтобы осуществить перенос игры на платформу, разработчикам нужно всего лишь изменить пару строк её кода.

Более того, он подчеркнул, что Sony вполне может сделать это самостоятельно, даже не обращаясь за помощью к разработчику игры — студии FromSoftware. Моддер также утверждает, что некая (уже закрывшаяся) японская студия, которая помогала в разработке Bloodborne, имела сборку версии игры для ОС Windows 7.

Напомним, релиз оригинальной Bloodborne состоялся 24 марта 2015 года на PlayStation 4. Пока Sony официально не объявляла о планах выпустить игру на ПК.

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