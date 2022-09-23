Курская область, 15 августа, 2007, 21:02 — ИА Регнум. В Курской области сформированы и укомплектованы 35 территориальных избирательных комиссий, 1214 участковых избирательных комиссий, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом 14 августа на расширенном заседании в администрации региона рассказала председатель облизбиркома Галина Заика.

Заседание провел помощник полномочного представителя президента РФ в ЦФО Александр Громов. В нем приняли участие руководители областной администрации, Курской областной Думы, федеральных органов власти, областной избирательной комиссии. Речь шла о подготовке региона к выборам в Государственную Думу . По словам Галины Заика, все будущие избирательные участки оснащены необходимым оборудованием, телефонной стационарной и мобильной связью. Также она отметила, что ЦИК намерен финансово помочь региону средствами, чтобы обеспечить избирательные участки современной техникой. Особое внимание в предстоящих выборах будет уделяться работе с избирателями, имеющими инвалидность: предусмотрена возможность голосования дома, доставка желающих к избирательным участкам. Уже подготовлено более 100 стендов с необходимой информацией для слабовидящих и незрячих инвалидов.

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Председатель областной Думы Александр Кичигин рассказал о намерении провести "круглый стол" всех политических партий, чтобы договориться о цивилизованном ведении выборной борьбы.