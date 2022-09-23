Для курян с ограниченными возможностями подготовили специальные предвыборные стенды
Курская область, 15 августа, 2007, 21:02 — ИА Регнум. В Курской области сформированы и укомплектованы 35 территориальных избирательных комиссий, 1214 участковых избирательных комиссий, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом 14 августа на расширенном заседании в администрации региона рассказала председатель облизбиркома Галина Заика.
Заседание провел помощник полномочного представителя президента РФ в
Руководитель Управления федеральной регистрационной службы по Курской области Наталья Шершнева проинформировала собравшихся о том, что в регионе зарегистрировано 15 отделений политических партий. Но их число может измениться, поскольку в этой связи ряд исков рассматривается в судах. По поручению Росрегистрации курское управление сейчас занимается определением конкретной численности отделений партий.
Исполняющий обязанности заместителя губернатора Александр Рукин сообщил, что помимо выборов в Госдуму, в ряде районов области одновременно пройдут выборы семи глав муниципальных образований и нескольких депутатов представительных органов.
Председатель областной Думы
Главный федеральный инспектор в Курской области