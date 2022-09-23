Токио, , 08:07 — REGNUM Тяжелейший кризис ожидает европейские страны из-за стремительного роста цен на энергоносители, загнавшего генерирующие организации в невообразимые долги. Об этом пишет японский экономист Кадзухико Фудзи в статье для издания Shukan Gendai.

Лампа Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его мнению, для помощи таким компаниям Евросоюз должен будет направить $1,5 трлн, что может перерасти в экономическое потрясение мирового масштаба. Фудзи также отметил, что генерирующие организации продолжат наращивать свой долг из-за «отрицательного спреда».

Речь идет о превышении суммы кредита над доходом от его использования. В качестве примера Фудзи привел немецкую компанию Uniper. Он сравнил ее случай с ситуацией вокруг американской энергетической корпорации Enron, которая обанкротилась в 2001 году из-за неверной рыночной стратегии.

Экономист полагает, что европейские организации столкнутся с еще большими проблемами, чем указанная компания из США.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что немецкое правительство будет владеть 99% акций Uniper, чтобы стабилизировать энергообеспечение в Германии.

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