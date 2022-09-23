Ульяновск, , 08:06 — REGNUM В Ульяновске состоится форум казаков, в рамках которого пройдёт концерт казачьих коллективов. Об этом сообщается на сайте регионального центра.

Выступления казаков Николай Хижняк © ИА REGNUM

Площадкой проведения мероприятий станет центр креативных компетенций «Патриот». 24 сентября здесь состоится IV Межрегиональный форум казаков, в ходе которого казачьи общества и организации представят реализуемые проекты, организуют тематические интерактивные площадки. Одним из основных мероприятий станет пленарное заседание с выступлениями представителей казачьих обществ.

Также в рамках форума состоится концерт «Казачий круг», где будут звучать песни донских, кубанских и уральских казаков, а также казачьих коллективов Ульяновской области.

Напомним, ранее атаман Симбирского казачьего общества Сергей Дедюев, поддержав спецоперацию и решение президента России Владимира Путина, призвал объединить «в этот сложный и ответственный час для Родины» силы многонационального региона и государства. По его словам, «идёт жестокая борьба за наше мнение и сознание».

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Как сообщало ИА REGNUM , 23 сентября в Ульяновске состоится концерт «Своих не бросаем» поддержку референдумов в Донбассе и на территориях б. УССР.

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