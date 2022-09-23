Ульяновск, 23 сентября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Ульяновске состоится форум казаков, в рамках которого пройдёт концерт казачьих коллективов. Об этом сообщается на сайте регионального центра.

Николай Хижняк ИА REGNUM Выступления казаков

Площадкой проведения мероприятий станет центр креативных компетенций «Патриот». 24 сентября здесь состоится IV Межрегиональный форум казаков, в ходе которого казачьи общества и организации представят реализуемые проекты, организуют тематические интерактивные площадки. Одним из основных мероприятий станет пленарное заседание с выступлениями представителей казачьих обществ.

Также в рамках форума состоится концерт «Казачий круг», где будут звучать песни донских, кубанских и уральских казаков, а также казачьих коллективов Ульяновской области.

Напомним, ранее атаман Симбирского казачьего общества Сергей Дедюев, поддержав спецоперацию и решение президента России Владимира Путина, призвал объединить «в этот сложный и ответственный час для Родины» силы многонационального региона и государства. По его словам, «идёт жестокая борьба за наше мнение и сознание».

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Как сообщало ИА REGNUM , 23 сентября в Ульяновске состоится концерт «Своих не бросаем» поддержку референдумов в Донбассе и на территориях б. УССР.

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