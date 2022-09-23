Москва, 23 сентября 2022, 08:04 — REGNUM После завершения спецоперации под трибуналом окажутся представители киевского режима, а не российские власти, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
Таким образом он прокомментировал слова представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, который заявил, что поддерживает идею создания независимого трибунала, «чтобы привлечь российское руководство к ответственности за то, что они сделали».
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