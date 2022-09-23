Москва, , 08:04 — REGNUM После завершения спецоперации под трибуналом окажутся представители киевского режима, а не российские власти, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Владимир Чижов Mil.ru

«Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима», — сказал он РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал слова представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, который заявил, что поддерживает идею создания независимого трибунала, «чтобы привлечь российское руководство к ответственности за то, что они сделали».

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