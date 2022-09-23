Тбилиси, 23 сентября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Грузинских школьников обучат «демократическим процессам» по программе Совета Европы, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на документацию тендера.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

На эти цели Совет Европы выделит до 700 тыс. евро. Обучение будет проводиться в течение года. Указывается, что программа направлена на расширения участия молодёжи в общественно-политической жизни страны.

Занятия будут проводиться непосредственно в школах, детей обучат «демократической гражданственности».