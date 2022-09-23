Донецк, , 08:01 — REGNUM Киевские боевики сконцентрировали на севере Донецкой Народной Республики (ДНР) серьёзные силы и потому там не исключена возможность попытки их контрнаступления в течение ближайших дней. Об этом 23 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

«Ситуация на севере республики крайне сложная. Поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление», — сказал он.

Также Пушилин указал, что союзные силы делают всё возможное, чтобы этого не допустить и добавил, что «держит руку на пульсе» в этом вопросе, там, где это возможно.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко 22 сентября встретился с добровольцами отряда «Тигр», которые одними из первых приняли участие в специальной военной операции по освобождению Донбасса, и вручил героям федеральные и региональные награды.