Тегеран, 23 сентября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. 22 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси в ходе пресс-конференции подчеркнул, что заявления американских официальных лиц о доброй воле Вашингтона подписать соглашение с Ираном об отмене санкций и о намерении США ввести новые санкции против Исламской Республики довольно парадоксальны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Официальное интернет-представительство президента России Ибрагим Раиси

Отвечая на вопрос о ситуации в ядерной области, Раиси заявил, что США вышли из сделки, при этом европейцы также не выполнили свои обязательства, в то время как Исламская Республика осуществляла все свои обязанности согласно 15 официальным отчетам, представленным Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Президент Ирана отметил, что страна уже однажды пережила выход США из СВПД. «В связи с этим мы проинформировали Вашингтон, что Запад должен дать надежные гарантии, чтобы избежать повторения такой ситуации», — сообщил Раиси.

Он также подчеркнул, что предполагаемые проблемы с гарантиями должны быть закрыты раз и навсегда.