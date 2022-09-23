Тегеран, , 08:03 — REGNUM В рамках кампании санкций Соединенных Штатов против Исламской Республики Иран министерство финансов США ввело новые санкции в отношении шести иранских деятелей, включая сотрудников службы безопасности Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 сентября.

Надпись на стене в Иране «Долой США» Иван Шилов © ИА REGNUM

Министерство финансов США заявило, что на шесть лиц страны распространяются санкции по причине применения насилия в отношении женщин и мирных демонстрантов.

Департамент ввел санкции в отношении высших руководителей министерства информации, сил Басидж, сухопутных войск армии Исламской Республики Иран и Командования правоохранительных органов Исламской Республики Иран.

В связи с последними событиями президент Ирана Ибрагим Раиси приказал министру внутренних дел Ахмаду Вахиди расследовать причину и подробности гибели иранской курдки по имени Махса Амини.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан написал в твиттере, что права человека являются неотъемлемой ценностью в исламской стране, осудив США за пролитие «крокодиловых слез», в то время как Вашингтон продолжает осуществлять экономический терроризм против иранцев.