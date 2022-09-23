США ввели санкции в отношении сил безопасности Ирана
Тегеран, 23 сентября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В рамках кампании санкций Соединенных Штатов против Исламской Республики Иран министерство финансов США ввело новые санкции в отношении шести иранских деятелей, включая сотрудников службы безопасности Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 сентября.
Министерство финансов США заявило, что на шесть лиц страны распространяются санкции по причине применения насилия в отношении женщин и мирных демонстрантов.
Департамент ввел санкции в отношении высших руководителей министерства информации, сил Басидж, сухопутных войск армии Исламской Республики Иран и Командования правоохранительных органов Исламской Республики Иран.
В связи с последними событиями президент Ирана Ибрагим Раиси приказал министру внутренних дел Ахмаду Вахиди расследовать причину и подробности гибели иранской курдки по имени Махса Амини.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан написал в твиттере, что права человека являются неотъемлемой ценностью в исламской стране, осудив США за пролитие «крокодиловых слез», в то время как Вашингтон продолжает осуществлять экономический терроризм против иранцев.