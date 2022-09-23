Тегеран, , 08:07 — REGNUM 22 сентября главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери Кани провел переговоры с представителями Европейского союза в рамках дипломатических усилий по возобновлению ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Али Багери GovernmentZA

Багери Кани подчеркнул в кулуарах 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что Исламская Республика полна решимости добиваться достижения устойчивых обязательств со стороны других участников сделки и соблюдать свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Иранский переговорщик по ядерной программе также провел встречи с официальными лицами из Катара и Швейцарии, подчеркнув, что Иран настоятельно призывает западные стороны, подписавшие СВПД, соблюдать положения нового соглашения.

«Иранская дипломатическая делегация подчеркивает, что предпосылкой для любого соглашения на переговорах в Вене является то, что Запад должен соблюдать свои обязательства, когда речь заходит об отмене антииранских санкций, при этом санкционная политика не должна использоваться в качестве рычага давления на Тегеран в будущем», — отметил Багери Кани.