Владивосток, , 07:56 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко 22 сентября встретился с добровольцами отряда «Тигр», которые одними из первых приняли участие в специальной военной операции по освобождению Донбасса, и вручил героям федеральные и региональные награды, сообщили в пресс-службе правительства края.

Вручение наград Игорь Новиков, правительство Приморского края

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«Специальный отряд «Тигр» мы сформировали несколько месяцев назад, исходя из той потребности, которая есть у наших Вооруженных сил, 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. И сегодня мы видим, что воюем не только с киевским режимом, но и странами НАТО. Поэтому ваша помощь и поддержка в течение нескольких месяцев тем подразделениям, которые сдерживают натиск Европы, пытаются захватить освобожденные районы и перейти далее, на территорию Российской Федерации, имеет огромное значение. Вы отправляетесь туда, чтобы защитить свои семьи, родственников, близких людей. Бойцы отряда «Тигр» совершали героические действия, отбивали атаки противника, сталкивались с огневым боем. В первую же ночь вы вошли в боевое столкновение. Но никто не ушел. В батальоне «Тигр» меньше всего отказников. Вы знаете друг друга, поддерживаете психологически, морально, физически. Это и называется настоящее боевое братство, сплоченность коллектива, которые появились еще здесь во время учебы», — сказал Олег Кожемяко и добавил, что бойцы отряда — настоящие герои.

Губернатор подчеркнул, что держит на контроле вопросы поставки снаряжения, специальной техники и транспорта военнослужащим.

«Вместе с вами мы отправляем квадрокоптеры, рации. Заказали уже тепловизоры. Чтобы вы были вооружены. Будем доукомплектовывать одеждой, снаряжением. Вы получите транспорт, боевую технику. Это наши задачи, и мы будем их выполнять. Вы видите, что вышел указ президента о частичной мобилизации для создания резерва, накопления сил и средств. Батальон «Тигр» продолжаем формировать. Будем делать новые части, будут приходить новые люди, чтобы становиться рядом, плечом к плечу. Воюйте умело! Не подводите Приморский край! Периодически мы там будем ещё встречаться, обсуждать вопросы. Здоровья, уверенности в собственных силах и возвращения домой с Победой. Вас здесь ждут земляки! Вами гордятся!», — заявил губернатор.

Олег Кожемяко вручил отличившимся медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу» и знаки отличия Приморского края «Приморье. За заслуги».

Награды получили участники специальной военной операции в составе добровольческого отряда «Барс», военнослужащие Тихоокеанского флота и сотрудники военного учебного центра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сети обсудили слова зампреда Совбеза РФ о том, что после референдумов на освобождённых территориях бывшей УССР и присоединения их к России там может появиться российское стратегическое ядерное оружие.