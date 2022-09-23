Тегеран, 23 сентября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Двое граждан Ирана, которые находятся под арестом в Соединенных Штатах, до сих пор пребывают в неблагоприятных условиях, заявил иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 22 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Казем Гарибабади, заместитель главы судебной власти Ирана и секретарь Высшего совета по правам человека, выступил с такими замечаниями на встрече с послом Швейцарии в Тегеране Надин Оливье Рэй.

Поскольку Швейцария представляет интересы США в Иране, Гарибабади проинформировал посла о ситуации с иранскими гражданами, находящимися под стражей в США под необоснованными предлогами.

Согласно сообщениям, одного из двух иранских граждан зовут Реза Сархангпур. «Он жил в Канаде, но был арестован американскими пограничниками», — сказал иранский чиновник, отметив, что Сархангпур находится под домашним арестом и вынужден платить высокую арендную плату, будучи лишенным каких-либо медицинских услуг.

Секретарь Высшего совета по правам человека далее заявил, что некоторые западные государства занимают позицию, основанную на их собственных политических мотивах и интересах, что зачастую противоречит международным принципам и нормам в области прав человека.