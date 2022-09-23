Петропавловск-Камчатский, , 07:56 — REGNUM Жители Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября на референдумах примут решение, которое в дальнейшем определит судьбу регионов, считает депутат Законодательного собрания Камчатки, председатель постоянного комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Кирносенко.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На наших глазах разворачиваются исторические события, завтра стартует референдум в Донецкой и Луганских народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Жителям предстоит до 27 сентября принять участие в референдуме, который определит дальнейшую судьбу этих территорий. Им предстоит принять решение, входить ли в состав Российской Федерации. Я уверен, что всё пройдёт спокойно, законно. Мы, жители Камчатского края, поддержим то решение, которое примут жители освобождённых территорий», — цитирует Кирносенко пресс-служба правительства Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, приехавшие в Хабаровск жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей могут принять участие в референдумах по воссоединению регионов с Россией.