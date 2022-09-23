Тегеран, , 09:08 — REGNUM Иранскому студенту удалось завоевать золотую медаль на чемпионате мира по боевым видам спорта 2022 года (FISU). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 22 сентября.

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Сборная Ирана, включающая семь спортсменов, была отправлена на международные соревнования по боевым видам спорта в Турцию.

Иранский студент Мохаммад-Али Моджири победил своих соперников и завоевал золотую медаль с результатом 9,3 балла. Он завоевал первую золотую медаль для иранской команды, участвовавшей в этом спортивном мероприятии.

Другой иранский спортсмен Таха Бадиеи смог завоевать бронзовую медаль в стиле Чан Чуань, уступив соперникам из Индонезии и Турции. Иранка Монире Панахи также завоевала бронзовую медаль в стиле Чан Чуань.

В Турции проходит Чемпионат мира по боевым видам. На этом уникальном мероприятии собрались представители шести видов спорта, включая бокс, каратэ, муайтай, самбо, борьбу и ушу.