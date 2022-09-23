Ульяновск, , 07:55 — REGNUM В Ульяновской области направят 1,45 млн рублей на диагностику сети автомобильных дорог. По итогам конкурса начальная цена контракта снижена на 80%. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заказчиком выступает областное государственное казённое учреждение «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области». В закупке речь идёт о диагностике сети автомобильных дорог Ульяновской области.

Как следует из технического задания, подрядчик должен будет, в частности, определить транспортно-эксплуатационное состояние дороги, в том числе провести инструментальную оценку продольной ровности дорожного покрытия 1827,44 км дорог и дать визуальную оценку дефектов дорожного покрытия, провести видеосъёмка обследуемых участков.

Начальная цена контракта составляла 7 309 760 рублей. По итогам конкурса она снижена на 5 859 760 рублей (на 80%, или в 1,3 раза) — до 1 450 000 рублей.

Работы выполнит общество «Стройлабэкспресс» (г. Санкт-Петербург).

Как сообщало ИА REGNUM , на двух трассах в Ульяновской области обновили в 2022 году свыше 30 км федеральных автодорог. Всего за год отремонтируют 50,5 км дорог.

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