Благовещенск, 23 сентября 2022, 07:59 — REGNUM В Амурской области продолжают реализовывать программу бесплатного предоставления больших участков земли на Дальнем Востоке. Всего с момента начала выдачи участков в регионе их получили более 8,7 тыс. человек. Теперь им предоставлена возможность получить по второму гектару, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: Минвостокразвития хочет сделать дальневосточный гектар удобным
Выдано более 30 дополнительных гектаров. Самый большой спрос на участки в Ивановском округе и Серышевском районе. С даты оформления заявки до момента получения участка в пользование проходит не более месяца.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики хочет сделать процесс предоставления дальневосточного гектара более клиентоориентированным.